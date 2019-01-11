В Госдуме отреагировали на решение США отправить корабли в Арктику

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Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал намерение США отправить военные корабли в Арктику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Может быть, что-то показательное, для морального самоуспокоения и не более того», — заявил Шерин.

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По его словам, инициатива США не будет иметь практического результата.

Он также добавил, что для достижения результатов в Арктике необходимо иметь в регионе военные базы.

Ранее сообщалось, что США решили отправить военные корабли в Арктику.