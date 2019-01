We Are The Mighty внесло Украину в рейтинг стран с худшими ВВС в мире

Американское издание по военной тематике We Are The Mighty подготовило рейтинг из десяти стран, которые обладают худшими военно-воздушными силами в мире.

По версии издания, Украина занимает в списке худших ВВС шестую строчку. Возглавила антирейтинг Сирия, второе и третье места достались КНДР и Саудовской Аравии соответственно.

В число десяти стран с худшими ВВС We Are The Mighty также включило Мексику, Пакистан, Иран, Грецию, Китай и Канаду.

Ранее сообщалось, что Россия попала в тройку сильнейших армий в мире.