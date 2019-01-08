We Are The Mighty внесло Украину в рейтинг стран с худшими ВВС в мире
Американское издание по военной тематике We Are The Mighty подготовило рейтинг из десяти стран, которые обладают худшими военно-воздушными силами в мире.
По версии издания, Украина занимает в списке худших ВВС шестую строчку. Возглавила антирейтинг Сирия, второе и третье места достались КНДР и Саудовской Аравии соответственно.
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В число десяти стран с худшими ВВС We Are The Mighty также включило Мексику, Пакистан, Иран, Грецию, Китай и Канаду.
Ранее сообщалось, что Россия попала в тройку сильнейших армий в мире.