Эрдоган рассказал о стратегии Турции по стабилизации ситуации в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/517/12078517/upload-RTS28996-pic905-895x505-68984.jpg">

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для издания The New York Times рассказал о плане Анкары по урегулированию ситуации в Сирии.

Он отметил, что Турция предлагает комплексную стратегию, призванную искоренить причины радикализации, для чего будут созданы разнородные «силы стабилизации» из «бойцов из всех слоев сирийского общества».

Реклама

Также план Анкары подразумевает организацию местного самоуправления на территориях, подконтрольных в настоящее время террористам из «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ).

«Лица, не имеющие связи с террористическими группами, смогут представлять свои общины в органах местного самоуправления», — добавил Эрдоган.

Он подчеркнул, что территории с преимущественно курдским населением будут в основном представлять делегаты от курдской общины.

Ранее турецкий лидер заявил о победе над ИГ в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.