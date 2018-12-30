Российские военные получат новейший ЗРК С-350

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/11656057/RIAN_3155832.HR.ru-pic905-895x505-86211.jpg">

Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получат на вооружение зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным агентства, ВКС также получат около 10 комплектов ЗРК «Панцирь-С» и «Триумф».

Реклама

Как отмечается, комплексы С-400 и «Панцирь-С» поступили в подразделения противовоздушной обороны в 2018 году.

Ранее сообщалось, что С-400 отразили авиаудар условного противника в Сибири.