Сирийская армия взяла Манбидж

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Сирийские вооруженные силы вошли в город Манбидж на севере страны, который ранее находился под контролем курдских формирований, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генштаба.

Сообщается, что силы самообороны сирийских курдов призвали Дамаск установить контроль над районами, из которых ушли курдские отряды, в том числе Манбидж.

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Генштаб сирийской армии и вооруженные силы объявили, что армия вошла в Манбидж и подняла над ним флаг Сирийской Арабской Республики.

Ранее сообщалось, что Турция готовит военную операцию в Сирии.