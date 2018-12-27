Трамп прибыл на базу Рамштайн в Германии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/1/10681001/AP_17138579694051-pic905-895x505-31877.jpg">

Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает Associated Press.

В агентстве добавили, что президент посетил базу после своего необъявленного визита к американским военным в Ираке. Отмечается, что Трамп встретится с личным составом базы, пока президентский борт будет заправляться.

Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи с военнослужащими иракской базы заявил, что США больше не могут быть мировым полицейским, но при этом пообещал сохранить контингент американских военных в Ираке.