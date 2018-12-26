Источник прокомментировал предложение по обмену пленными в Донбассе
Предложение Киева по обмену пленными в Донбассе носит исключительно популистский характер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе.
Собеседник агентства выразил уверенность, что это очередной «вброс» накануне выборов на Украине.
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Он пояснил, что таким образом Киев хочет переложить ответственность за «собственное умышленное саботирование раннее принятых решений в гуманитарной подгруппе», а также за нарушение минских договоренностей.
Ранее сообщалось, что Украина направила в ОБСЕ предложение об обмене пленными в Донбассе по формату «72 на 19».