Источник прокомментировал предложение по обмену пленными в Донбассе

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Предложение Киева по обмену пленными в Донбассе носит исключительно популистский характер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе.

Собеседник агентства выразил уверенность, что это очередной «вброс» накануне выборов на Украине.

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Он пояснил, что таким образом Киев хочет переложить ответственность за «собственное умышленное саботирование раннее принятых решений в гуманитарной подгруппе», а также за нарушение минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что Украина направила в ОБСЕ предложение об обмене пленными в Донбассе по формату «72 на 19».