В Раде заявили, что Ермак раздражал американцев

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак регулярно сливал в западную прессу информацию о ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Это очень сильно раздражало американцев и большая часть нелюбви к Ермаку была построена именно на этом», — написал он в своем Telegram-канале.

Подобное поведение не понравилось администрации президента США Дональда Трампа.

28 ноября 2025 года в квартире Андрея Ермака прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании предполагаемой коррупционной схемы в госконцерне «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

В тот же день Зеленский объявил об освобождении Ермака от должности. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщило, что в ходе обыска у экс-главы офиса президента Украины были изъяты ноутбуки и телефоны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский определился с заменой Ермаку.