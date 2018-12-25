В Пентагоне анонсировали военные переговоры США и Турции
Представитель Пентагона Хезер Бабб заявил, что в течение недели высокопоставленные военные США и Турции проведут встречу, на которой обсудят ситуацию в Сирии и вопросы безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Бабб отметила, что переговоры пройдут в Турции.
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«Соединенные Штаты и Турция активно координируют все вопросы, касающиеся как турецкой безопасности, так и ситуации в северо-восточной Сирии», — сказала Бабб.
Детали переговоров представитель не раскрыла, добавив, что не будет «вдаваться в подробности обсуждений».
Ранее газета The Washington Post узнала о разговоре президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Тайипа Эрдогана о выводе войск из Сирии.