Белый дом: Пентагон не одобрил решение Трампа о выводе войск из Сирии

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Временно исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни рассказал, что Пентагон не одобрил решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с сирийской территории. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Малвэни, решение Трампа не было «громом среди ясного неба».

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«Это не стало сюрпризом ни для кого, потому что президент поступил именно так, как обещал», — сказал Малвэни.

Ранее боливийский президент Эво Моралес назвал вывод американских войск с сирийской территории победой народа Сирии.