В Госдуме оценили решение ГА ООН по резолюции России

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал решение Генассамблеи ООН отклонить резолюцию России в поддержку договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобное решение поощряет напряженность в мире.

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Он также добавил, что влияние США так и «чувствуется» к своим подопечным.

Швыткин подчеркнул, что происходящее в ГА ООН вызывает сожаление.

Ранее сообщалось, что ГА ООН отклонила резолюцию России в поддержку ДРСМД.