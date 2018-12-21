В Госдуме оценили решение ГА ООН по резолюции России
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал решение Генассамблеи ООН отклонить резолюцию России в поддержку договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, подобное решение поощряет напряженность в мире.
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Он также добавил, что влияние США так и «чувствуется» к своим подопечным.
Швыткин подчеркнул, что происходящее в ГА ООН вызывает сожаление.
Ранее сообщалось, что ГА ООН отклонила резолюцию России в поддержку ДРСМД.