Песков заявил о готовности взять под прицел ракеты США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США могут разместить свои ракеты в Европе Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в этом случае России придется взять их под прицел.

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«Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах — так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что Россия, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом», — отметил Песков.

По его словам, если это действительно произойдет, повторится ситуация, которую мы были вынуждены пережить в прошлом.

Ранее в Министерстве иностранных дел России объяснили, почему не показывают США «спорную» ракету 9М729.