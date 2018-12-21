Песков заявил о готовности взять под прицел ракеты США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США могут разместить свои ракеты в Европе Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что в этом случае России придется взять их под прицел.
«Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах — так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что Россия, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом», — отметил Песков.
По его словам, если это действительно произойдет, повторится ситуация, которую мы были вынуждены пережить в прошлом.
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