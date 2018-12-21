С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с российским военным спутником

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником министерства обороны России стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций минобороны.

Пуск ракеты состоялся в 3.20 мск.

«Успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на орбиту были выведены три российских военных спутника.