США не откажутся от контртеррористической миссии после вывода войск из Сирии
США не намерены менять свою контртеррористическую миссию после вывода американских войск из Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленого сотрудника администрации.
«Наша контртеррористическая миссия остается неизменной», — сказал чиновник.
Как отмечается, США продолжат сохранять бдительность в отношении «Исламского государства» (организация запрещена в России), и при переходе к «новой фазе кампании» в Сирии миссия по контртерроризму продолжится в соответствии с указаниями президента США Доанльда Трампа.
Ранее Белый дом подтвердил вывод военных из Сирии и заявил о «переходе к следующему этапу этой кампании».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.