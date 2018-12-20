США не откажутся от контртеррористической миссии после вывода войск из Сирии

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США не намерены менять свою контртеррористическую миссию после вывода американских войск из Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленого сотрудника администрации.

«Наша контртеррористическая миссия остается неизменной», — сказал чиновник.

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Как отмечается, США продолжат сохранять бдительность в отношении «Исламского государства» (организация запрещена в России), и при переходе к «новой фазе кампании» в Сирии миссия по контртерроризму продолжится в соответствии с указаниями президента США Доанльда Трампа.

Ранее Белый дом подтвердил вывод военных из Сирии и заявил о «переходе к следующему этапу этой кампании».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.