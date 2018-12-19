Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море
Американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства, передает РИА «Новости».
Проект одобрил 41 сенатор из 100.
Уточняется, что инициатива призвана «помочь продемонстрировать поддержку международно признанных границ, безопасного прохода через Керченский пролив, а также дать отпор чрезмерным притязаниям Российской Федерации на суверенитет».
Ранее в Госдуме ответили на планы о новом проходе через Керченский пролив.