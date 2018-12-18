Горбачев ответил на слова Путина об одностороннем разоружении СССР
Бывший лидер СССР Михаил Горбачев прокомментировал слова президента России Владимира Путина об одностороннем разоружении Советского Союза в рамках ДРСМД. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он не согласен с данным утверждением.
Он также добавил, что в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были уничтожены сотни американских и советских ракет.
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Горбачев подчеркнул, что ракеты воздушного базирования охватывались договором СНВ.
Ранее сообщалось, что Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД.