В Сербии заявили, что международное право «умерло» из-за создания армии Косово

Генеральный секретарь президента Сербии Никола Селакович прокомментировал одобренное парламентом самопровозглашенного Косово решение о создании армии. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, в этот момент международное право «умерло».

«Международное право умерло, его больше не существует. Те, кто содействовал гибели международного права больше не притворяются, раньше они выдумывали так называемые гуманитарные катастрофы, оправдывая нарушения международного права, сейчас и этого нет», — подчеркнул Селакович.

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По его словам, к этому причастны США, Великобритания и Германия и некоторые другие представители мирового сообщества, которые принимают создание армии Косово и поддерживает его независимость.

Ранее сообщалось, что парламент Косово утвердил создание армии.