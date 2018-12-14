Снявшийся с Порошенко десантник спутал шеврон СС с пиратским флагом
Украинский десантник, носивший шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова», заявил, что не знал о нацистском происхождении этого знака. Видеообращение военнослужащего опубликовано в фейсбуке командования десантно-штурмовых войск Украины.
Ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС.
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Солдат признался, что не знал историю шеврона.
«Хочу подчеркнуть, что я использовал его [шеврон] по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага», — сказал десантник.
Он подчеркнул, что готов понести ответственность за свою ошибку.