Снявшийся с Порошенко десантник спутал шеврон СС с пиратским флагом

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Украинский десантник, носивший шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова», заявил, что не знал о нацистском происхождении этого знака. Видеообращение военнослужащего опубликовано в фейсбуке командования десантно-штурмовых войск Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС.

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Солдат признался, что не знал историю шеврона.

«Хочу подчеркнуть, что я использовал его [шеврон] по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага», — сказал десантник.

Он подчеркнул, что готов понести ответственность за свою ошибку.