Порошенко попросил УПЦ помочь в освобождении украинских моряков
Президент Украины Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия оказать содействие в освобождении задержанных в Керченском проливе моряков ВМС страны, передает ТАСС.
«Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения», — сообщили представители Порошенко.
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Также он отметил, что Киев продолжает требовать открытия Керченского пролива и Азовского моря.
Ранее в ФСБ рассказали о секретных документах на борту задержанных украинских катеров.