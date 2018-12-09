Порошенко попросил УПЦ помочь в освобождении украинских моряков

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Президент Украины Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия оказать содействие в освобождении задержанных в Керченском проливе моряков ВМС страны, передает ТАСС.

«Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения», — сообщили представители Порошенко.

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Также он отметил, что Киев продолжает требовать открытия Керченского пролива и Азовского моря.

Ранее в ФСБ рассказали о секретных документах на борту задержанных украинских катеров.