«Прекрасно за собой слежу»: Кержаков обратился к Карпину на фоне ситуации с Дзюбой

Форвард Кержаков иронично обратился к Карпину на фоне ситуации с рекордом Дзюбы

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину на фоне ситуации с бомбардирским рекордом, который принадлежит Артему Дзюбе. Его слова приводит Sport24.

Карпин пошутил, что теперь ему придется следить за Кержаковым.

«Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти 8.5 лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!» — сказал Кержаков.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее в РФС сделали заявление по ситуации с рекордом Кержакова и Дзюбы.