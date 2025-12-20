На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Вали Карнавал нашли штрафов более чем на 300 тысяч рублей

Super: блогерша Валя Карнавал задолжала 300 тысяч рублей штрафов за три автомобиля
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У блогерши и певицы Вали Карнавал нашли штрафов более чем на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Super.

В автопарке знаменитости три автомобиля, но ездит она чаще всего на Mercedes-Benz G-Class с личным водителем. Как утверждает издание со ссылкой на открытые источники, именно за этой машиной числится 162 неоплаченных штрафа на сумму 271 тысяча рублей. Уточняется, что сама Валя Карнавал к нарушениям отношения не имеет.

Также штрафы начислены за вождение оранжевого BMW — 15 счетов примерно на 31 тысячу рублей. За вождение Lamborghini Urus штрафов нет.

В ноябре Валя Карнавал на церемонии вручения премии «Блогема» заявила, что не появилась бы на светском мероприятии в трусах.

«В одних трусах я бы сама не вышла, в total белье я бы сама не вышла, наверное. Я не вышла бы, если бы что-то вот суперпрозрачное и вот прям просвечивающее в плане груди. А так пусть люди выражаются и делают вообще, что хотят», — ответила блогерша.

Ранее был вынесен приговор автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами