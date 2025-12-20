У Вали Карнавал нашли штрафов более чем на 300 тысяч рублей

У блогерши и певицы Вали Карнавал нашли штрафов более чем на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Super.

В автопарке знаменитости три автомобиля, но ездит она чаще всего на Mercedes-Benz G-Class с личным водителем. Как утверждает издание со ссылкой на открытые источники, именно за этой машиной числится 162 неоплаченных штрафа на сумму 271 тысяча рублей. Уточняется, что сама Валя Карнавал к нарушениям отношения не имеет.

Также штрафы начислены за вождение оранжевого BMW — 15 счетов примерно на 31 тысячу рублей. За вождение Lamborghini Urus штрафов нет.

В ноябре Валя Карнавал на церемонии вручения премии «Блогема» заявила, что не появилась бы на светском мероприятии в трусах.

«В одних трусах я бы сама не вышла, в total белье я бы сама не вышла, наверное. Я не вышла бы, если бы что-то вот суперпрозрачное и вот прям просвечивающее в плане груди. А так пусть люди выражаются и делают вообще, что хотят», — ответила блогерша.

