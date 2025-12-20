На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омской области возбудили дело после жесткого ДТП с автобусом

Следком возбудил уголовное дело после ДТП с шестью погибшими в Омской области
true
true
true

Уголовное дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Омской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Омской области.

«Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей «нарушение правил дорожного движения» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, авария с участием грузовика, пассажирского автобуса ПАЗ и еще четырех транспортных средств произошла 20 декабря на участке трассы Тюмень--Омск. Предварительной причиной ДТП стал выезд большегруза на встречную полосу. Всего в результате происшествия, по предварительной информации СК, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Шесть взрослых погибли, среди них водитель микроавтобуса.

До этого в Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду.

«На 181-м километре автодороги »ЮжноуральскМагнитогорск» в Агаповском районе, произошло ДТП с автобусом «Ютонг». По предварительной информации, водитель не справился с управлением», — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Шестерых детей осмотрели врачи в автомобилях скорой медпомощи.

Также, в Якутии вахтовый автобус съехал с обрыва. В аварии не выжили 14 человек. Трагедия произошла в ночь на 21 июля на территории одной из шахт. 52-летний водитель автобуса «НЕФАЗ 4208-34», занимавшегося перевозкой рабочих, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

Ранее «Газель» перевернулась и придавила женщину в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами