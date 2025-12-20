В Омской области возбудили дело после жесткого ДТП с автобусом

Следком возбудил уголовное дело после ДТП с шестью погибшими в Омской области

Уголовное дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Омской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Омской области.

«Следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей «нарушение правил дорожного движения» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, авария с участием грузовика, пассажирского автобуса ПАЗ и еще четырех транспортных средств произошла 20 декабря на участке трассы Тюмень--Омск. Предварительной причиной ДТП стал выезд большегруза на встречную полосу. Всего в результате происшествия, по предварительной информации СК, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Шесть взрослых погибли, среди них водитель микроавтобуса.

До этого в Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду.

«На 181-м километре автодороги »Южноуральск – Магнитогорск» в Агаповском районе, произошло ДТП с автобусом «Ютонг». По предварительной информации, водитель не справился с управлением», — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Шестерых детей осмотрели врачи в автомобилях скорой медпомощи.

Также, в Якутии вахтовый автобус съехал с обрыва. В аварии не выжили 14 человек. Трагедия произошла в ночь на 21 июля на территории одной из шахт. 52-летний водитель автобуса «НЕФАЗ 4208-34», занимавшегося перевозкой рабочих, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

Ранее «Газель» перевернулась и придавила женщину в Подмосковье.