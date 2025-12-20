Россия готова учредить 13 торгово-экономических комиссий со странами Африки

Россия собирается учредить еще 13 межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Африки. Об этом в ходе пленарного заседания второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В настоящий момент таких комиссий 19, напомнил глава МИД РФ.

«В планах на ближайшее время учреждение еще 13. Призываем африканских партнеров переводить соответствующие договоренности в практическую плоскость», — сказал он.

До этого Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция проходит с 19 по 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.