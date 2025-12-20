Египет готов помочь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине

Ас-Сиси: Каир готов помочь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил о готовности Каира оказать поддержку по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на канцелярию египетского президента.

«Египет выступает за политическое урегулирование украинского конфликта и готов поддержать все инициативы в этой связи», — подчеркнул Ас-Сиси.

Кроме того, по его словам, необходимо укреплять стратегическое сотрудничество с Россией.

»[Отношения] с Россией <...> демонстрируют непрерывный рост в различных политических, экономических и торговых сферах», — говорится в сообщении по итогам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ас-Сиси также подчеркнул важность укрепления российско-египетского партнерства в отношении проекта создания особой экономической зоны в районе Суэца и атомной станции Эль-Дабаа.

В субботу в Каире началось первое пленарное заседание министерской конференции форума Россия-Африка. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел, который прибыл в столицу Египта 19 декабря.

