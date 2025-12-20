Названо место прощания с народным артистом Лобоцким

Прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким пройдет в Московском академическом Театре имени Владимира Маяковского, где актер служил с 1985 года. Об этом сообщили в театре.

Дату церемонии прощания и место захоронения уточнят дополнительно.

Осенью, как писал Telegram-канал Mash, у Лобоцкого была выявлена агрессивная форма опухоли. Ранее 66-летний актер обратился к врачам с жалобами на боли в груди.

В начале 2024 года Лобоцкому, по словам журналистов, провели операцию по удалению части легкого в связи с периферическим раком. Несмотря на лечение, заболевание вернулось и распространилось на другие органы. Артист проходил терапию и находился под постоянным наблюдением медиков, отмечалось в публикации.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове в семье журналиста и библиотекаря. Он был супругом актрисы Юлии Рутберг. Зрителям он запомнился по роли отца Саши Кострова в сериале «Молодёжка» и полковника Глухова в фильме «Калашников». В ближайшее время должны были выйти ещё два фильма с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

