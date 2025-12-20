На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол заявил о поддержке Австрией конфронтационного курса Брюсселя против РФ

Посол РФ предупредил власти Австрии о последствиях следования политике ЕС
МИД России

Посол России в Австрии Андрей Грозов в интервью РИА Новости предупредил Вену о последствиях «слепого следования» политике Европейского союза.

По его словам, коалиционное правительство Австрии сразу подтвердило безусловную и непоколебимую поддержку «конфронтационного курса» ЕС, выражающегося в безграничной солидарности с Украиной и «раскручивании санкционной спирали» в отношении России. Дипломат уточнил, что регулярные поездки австрийских властей и радушный прием в Вене украинских представителей — наглядное тому подтверждение.

Грозов добавил, что не стала исключением и позиция Австрии по незаконно замороженным российским активам.

Посол подчеркнул, что «слепое следование» политике Брюсселя может иметь для Вены прямые и весьма ощутимые негативные последствия. Центральный Банк России уже заявил, что оставляет за собой право без дополнительного оповещения перейти к практической реализации всех доступных правовых и других механизмов защиты активов РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия защитит свои замороженные активы в Европе.

