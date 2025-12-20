Лавров призвал подойти к саммиту Россия-Африка с конкретными результатами

Необходимо подойти к третьему саммиту Россия-Африка с набором конкретных результатов. Об этом в ходе пленарного заседания второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«На будущий год намечено проведение третьего саммита Россия-Африка. Исходим из того, что мы должны подойти к этому мероприятию с набором конкретных, практических результатов», — сказал глава МИД РФ.

До этого Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция проходит с 19 по 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.