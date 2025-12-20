На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал недопустимым втягивание Африки в геополитические авантюры

Лавров: недопустимо втягивать страны Африки в конфронтационные авантюры
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия считает недопустимым со стороны ряда стран и блоков втягивание Африки в конфронтационные авантюры. Об этом на второй министерской конференции Россия-Африка заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Считаем недопустимым линию некоторых стран и военно-политических блоков, представляющих политическое меньшинство, на втягивание региона в конфронтационные геополитические авантюры,» — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что это противоречит задаче обеспечения самостоятельного развития и процветания Африки.

По словам Лаврова, Россия помогает государствам Африки укреплять их обороноспособность, чтобы они смогли противостоять как внутренним, так и внешним угрозам, в первую очередь террористическим.

В субботу в Каире началось первое пленарное заседание министерской конференции форума Россия-Африка. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел, который прибыл в столицу Египта 19 декабря.

Ранее Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Россия-Африка в Каире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами