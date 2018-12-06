СМИ: Индия хочет арендовать российскую подлодку за $3,3 млрд
Индия намерена взять в лизинг российскую подводную лодку класса «Щука-Б», переговоры в данный момент находятся в завершающей стадии. Об этом пишет издание India Today.
По данным журнала, на прошлой неделе из России вернулась делегация российских военных, которая инспектировала атомные подводные лодки «Братск» и «Самара». Отмечается, что обе субмарины с 2014 года находятся на ремонте на верфи «Звездочка» в Северодвинске.
В издании отметили, что в составе делегации присутствовали финансисты, которые обсуждали возможность аренды подлодок. Подчеркивается, что индийская сторона согласилась на предложенную Россией цену.
В данный момент Индия арендует у России подлодку «Нерпа», которая также относится к классу «Щука-Б». Она вошла в состав ВМС Индии в 2012 году.
Ранее сообщалось, что Россия выиграла индийский тендер на $1,5 млрд на поставку ПВО.