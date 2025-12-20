На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Конго назвали удивительным состояние российской экономики на фоне санкций

Глава МИД Конго Гакоссо: экономика РФ проявила удивительную стойкость к санкциям
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Российская экономика показала удивительную устойчивость к западным санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на Форуме партнерства Россия--Африка в Каире, передает РИА Новости.

«Россия смогла выстоять. Более того, она продемонстрировала экономическую устойчивость, которая всех удивила», — сказал он.

Министр отметил, что Россия располагает всеми необходимыми технологиями, несмотря на санкции, которые были введены против нее.

По словам Гакоссо, «все начинается с образование» и именно оно стало важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами.

19-20 декабря в Каире проходит Форум партнерства Россия--Африка. По информации МИД Египта, в мероприятии принимают участие более 50 стран Африки.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

До этого официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре сообщал, что власти стран Евросоюза, работая над новым, 20-м пакетом санкций против России планируют сосредоточиться на уменьшении доходов, получаемых от экспорта энергетических ресурсов.

Ранее Зеленский заявил о необходимости «высушить» экономику России ради завершения конфликта.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами