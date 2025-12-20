Российская экономика показала удивительную устойчивость к западным санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на Форуме партнерства Россия--Африка в Каире, передает РИА Новости.

«Россия смогла выстоять. Более того, она продемонстрировала экономическую устойчивость, которая всех удивила», — сказал он.

Министр отметил, что Россия располагает всеми необходимыми технологиями, несмотря на санкции, которые были введены против нее.

По словам Гакоссо, «все начинается с образование» и именно оно стало важной составляющей в сотрудничестве РФ с африканскими странами.

19-20 декабря в Каире проходит Форум партнерства Россия--Африка. По информации МИД Египта, в мероприятии принимают участие более 50 стран Африки.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

До этого официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре сообщал, что власти стран Евросоюза, работая над новым, 20-м пакетом санкций против России планируют сосредоточиться на уменьшении доходов, получаемых от экспорта энергетических ресурсов.

Ранее Зеленский заявил о необходимости «высушить» экономику России ради завершения конфликта.