Горловка подверглась обстрелу с использованием РСЗО американского производства

СК РФ: украинские бойцы применили РСЗО HIMARS при обстреле колледжа в Горловке
Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские военнослужащие при обстреле спортивного зала колледжа промышленных технологий в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета РФ.

По его словам, специалисты осмотрели место происшествия и установили, что в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и образовательные учреждения.

«Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО натовского образца <...> HIMARS», — сказал представитель ведомства.

Журналисты выяснили, что выпущенный украинскими бойцами снаряд попал в спортивный зал колледжа. Помещение оказалось практически полностью разрушено.

19 декабря Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Киева в Telegram-канале сообщило, что Горловка подверглась обстрелу со стороны украинских войск. После атаки в населенном пункте зафиксировали повреждение школы, ясли-сада, колледжа, пяти многоквартирных домов и пяти частных домов.

Ранее украинские военные из артиллерии обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области.

