Коалиция США нанесла удар в Сирии, есть погибшие

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Международная коалиция во главе с США нанесла удар по сирийскому Хаджину. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

«Пять человек погибли и еще несколько пострадали в результате удара международной коалиции в провинции Дейр эз-Зор», — говорится в сообщении.

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В результате удара коалиции в начале декабря был уничтожен один из главарей «Исламского государства» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.