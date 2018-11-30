Три российских военных спутника выведены на орбиту

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Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел три новых российских военных спутника на расчетную орбиту, передает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

Сообщается, что ракета-носитель легкого класса «Рокот» успешно стартовала с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 30 ноября в 05.27 (мск). Три космических аппарата военного назначения в установленное время были выведены на расчетную орбиту.

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Уточняется, что в 5.33 (мск) «Бриз-КМ» со спутниками — головная часть разгонного блока — отделилась от ракеты.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе признали поломку двух спутников.