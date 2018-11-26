Украинский военнослужащий подтвердил предупреждение о нарушении ими границы России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/12071377/upload-5bfa5ffa370f2c20088b45ef-pic905-895x505-72994.jpg">

Сотрудник СБУ Андрей Драч, который в момент задержания находился на украинском катере «Никополь», подтвердил, что экипаж предупреждали о нарушении ими государственной границы Росиии, передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное ЦОС ФСБ.

По его словам, 23 ноября он получил задачу следовать из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Реклама

«Мы зашли в территориальные воды России, где нас предупреждала береговая охрана России, что мы нарушаем законодательство России. Говорили, чтобы мы покинули воды России», — заявил Драч.

Он отметил, что береговая охрана предупредила о необходимости покинуть российские территориальные воды и ждать дальнейшего решения о прохождении через Керченскую протоку.

Ранее ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море и пообещала опубликовать данные в ближайшее время.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.