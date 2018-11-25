Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Алеппо

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Врач приемного отделения больницы в сирийском Алеппо Шерван Шехо заявил, что 73 человека получили медицинскую помощь после обстрела боевиками города снарядами с отравляющими веществами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у пострадавших затрудненное дыхание и слезятся глаза.

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Он также добавил, что это симптомы так называемой газовой аллергии.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при обстреле жилых районов сирийского города Алеппо пострадали 46 человек.