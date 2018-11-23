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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал учения ФСО в Кремле с участием вертолетов, кадрами с которых поделились пользователи соцсетей, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что проведение таких мероприятий является вполне нормальной практикой. Песков добавил, что не располагает информацией о ходе учений, а также о том, что будет происходить на каждом из них.

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«Нужно в ФСО спрашивать. Я, действительно, могу подтвердить, что проходили учения. Ничего, собственно, в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль — это резиденция главы государства, действующая. И хотя большая часть этой резиденции открыта для публики, но все-таки это режимный объект», — подчеркнул он.

Как отмечается, Песков не стал комментировать информацию о том, что идет подготовка к регулярным учениям спецслужб в Москве. Он также не ответил на вопрос о том, были ли на прикрепленных к вертолетам тросах манекены или сотрудники спецслужб. Он уточнил, что не располагает такими данными.

Ранее в ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем.