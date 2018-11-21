Депутат Рады объяснил, почему Украина не сможет стать членом НАТО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/342/10976342/RIAN_3171497.HR-pic905-895x505-35329.jpg">

Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО из-за конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина не сможет стать членом НАТО из-за того, что в стране есть территориальный конфликт.

Он также добавил, что Киеву необходимо сотрудничать с альянсом.

Реклама

Бойко подчеркнул, что Украине следует сотрудничать со всем миром.

Ранее сообщалось, что в МИД России оценили последствия вступления Украины и Грузии в НАТО.