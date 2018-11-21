Депутат Рады объяснил, почему Украина не сможет стать членом НАТО
Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО из-за конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина не сможет стать членом НАТО из-за того, что в стране есть территориальный конфликт.
Он также добавил, что Киеву необходимо сотрудничать с альянсом.
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Бойко подчеркнул, что Украине следует сотрудничать со всем миром.
Ранее сообщалось, что в МИД России оценили последствия вступления Украины и Грузии в НАТО.