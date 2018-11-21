Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия

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В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», передает РИА «Новости».

«Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности (рекомендуется) рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия», — говорится в тексте документа.

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В проекте также говорится о необходимости разработки проекта «Национальной военной стратегии Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в НАТО уточнили планы по размещению ядерных ракет в Европе.