Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия
В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», передает РИА «Новости».
«Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности (рекомендуется) рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия», — говорится в тексте документа.
В проекте также говорится о необходимости разработки проекта «Национальной военной стратегии Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что в НАТО уточнили планы по размещению ядерных ракет в Европе.