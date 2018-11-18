В ДНР сообщили о готовящейся диверсии Киева

Украинские силовики планируют совершить диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниила Безсонова.

По его словам, эта операция готовится совместно с «западными кураторами».

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Безсонов отметил, что этой диверсией украинские силовики попытаются отвлечь внимание руководства ДНР, которое будет вынуждено бросить основные силы на эвакуацию населения в безопасные районы. На этом фоне они начнут продвигаться вглубь территории республики.

Он подчеркнул, что операция поручена отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины, которые, по его данным, уже получили комплекты химической защиты.

Ранее СМИ сообщили, что украинская разведка готовила диверсии в Крыму.