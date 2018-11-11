В Афганистане при атаке талибов погибли 25 человек

В Афганистане при нападении боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России) погибли не менее 25 человек, сообщает телеканал 1TV.

Уточняется, что боевики устроили атаку в провинции Газни.

Среди погибших оказались десять силовиков и 15 мирных жителей.

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Ранее глава делегации «Талибана» Шер Мохаммад Аббас Станакзай положительно оценил итоги конференции по Афганистану в Москве.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.