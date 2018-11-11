Макрон выступил против увеличения военных расходов в ЕС для покупки оружия у США

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Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что наращивание оборонного бюджета стран Евросоюза (ЕС) не должно предполагать приобретения оружия США. Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам главы государства, увеличение оборонного бюджета должно способствовать укреплению автономности Европы.

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«Я не хочу видеть, что европейские страны увеличивают расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения или материалы вашего (американского. — Газета.Ru) производства», — заявил Макрон.

Ранее Макрон ответил на вопрос о том, как он относится к «критическим» твитам американского лидера Дональда Трампа.