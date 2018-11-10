При ударе коалиции США по сирийскому Хаджину погибли 26 человек
В результате авиаудара коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор погибли 26 мирных жителей, передает РИА «Новости».
Уточняется, что среди погибших были женщины и дети.
Ранее сирийское агентство SANA проинформировало о применении белого фосфора международной коалицией во главе с США при авиаударе по району Нового рынка города Хаджин на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Также при авиаударе по деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-зор погибли три ребенка.