Корабли Черноморского флота «отбили» воздушную атаку

Малые противолодочные корабли Черноморского флота провели учения, посвященные отражению атаки с воздуха, передает РИА «Новости».

В учениях приняли участие суда «Ейск» и «Поворино».

«По замыслу учения, корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) после выполнения поставленных задач по поиску подводной лодки взяла курс на возвращение в пункт базирования. На переходе морем расчетами корабельных боевых постов противовоздушной обороны была обнаружена авиация условного противника, роль которой выполняли самолеты СУ-30СМ из состава Морской авиации флота. Средства ПВО кораблей приведены в готовность к применению, активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки», — сообщили в Черноморском флоте.

Самолеты условного противника сбросили на корабли светящиеся авиационные бомбы САБ-250. Расчеты ПВО уничтожили воздушные средства условного противника, применив корабельную артиллерию