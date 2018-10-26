В МИД России рассказали о ситуации с диалогом с НАТО

Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Москва не отвергает диалог с НАТО и будет добиваться продолжения контактов военных в рамках Совета Россия-НАТО. Слова замминистра передает РИА «Новости».

По словам Грушко, российская сторона видит необходимость в диалоге с НАТО в связи с ситуацией в Европе. По его словам, в этом регионе наблюдается «повышенная военная активность».

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«Конечно, необходим разговор для того, чтобы добиваться деэскалации, чтобы предотвращать опасные военные инциденты, для того, чтобы не было неправильного понимания намерений», — подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что в НАТО «все время говорят: «давайте совместно работать» и это означает, что необходимо добиваться восстановлением военного диалога.

Ранее в российском МИДе заявляли, что учения НАТО носят «четкую» антироссийскую направленность.