В США на ядерном заводе сработала аварийная сигнализация
В США на заводе «Пэнтекс», который занимается сборкой ядерных боезарядов для армии США и Великобритании, сработала аварийная сигнализация, передает Breaking 911.
По имеющимся данным, на заводе сработала система уведомления о чрезвычайных ситуациях.
Отмечается, что данные о пострадавших в настоящий момент не поступали, сотрудники предприятия были эвакуированы.
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Завод «Пэнтакс» располагается в американском штате Техас к северо-востоку от города Амарилло.
Ранее Трамп заявил о планах наращивать ядерный арсенал, «пока все не придут в себя».