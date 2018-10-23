В США на ядерном заводе сработала аварийная сигнализация

В США на заводе «Пэнтекс», который занимается сборкой ядерных боезарядов для армии США и Великобритании, сработала аварийная сигнализация, передает Breaking 911.

По имеющимся данным, на заводе сработала система уведомления о чрезвычайных ситуациях.

Отмечается, что данные о пострадавших в настоящий момент не поступали, сотрудники предприятия были эвакуированы.

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Завод «Пэнтакс» располагается в американском штате Техас к северо-востоку от города Амарилло.

Ранее Трамп заявил о планах наращивать ядерный арсенал, «пока все не придут в себя».