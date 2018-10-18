Путин назвал условия ухода Ирана из Сирии

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых иранские военные могут уйти из Сирии.

Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам Путина, для того, чтобы власти САР могли отказаться от помощи иранских союзников, должны быть созданы безопасные условия для развития сирийской государственности.

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«Значит, те, кто хочет, чтобы иранские войска ушли с территории Сирии, должны предоставить гарантии невмешательства во внутренние дела САР», — добавил президент.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на «Валдае».