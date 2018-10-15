National Interest оценил усовершенствованный российский бомбардировщик Ту-22М3М

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3M может показаться уже знакомым, однако он способен на «новые трюки», пишет американский журнал The National Interest.

Как самолет дальней авиации, Ту-22М3M способен доносить смертельное оружие по наземным и надводным целям, не выходя в зону ответного поражения. В настоящее время эта модель боевого самолета способна выпускать ракеты, не входя в зону перехвата оперативной группы ВМС США, особенно в то время, когда истребители F-14 Tomcat уже не эксплуатируются, говорится в материале.

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Ранее издание The Diplomat сообщило, что первый полет бомбардировщика Ту-22М3М был отложен до конца октября или начала ноября, добавляет издание. Как отмечает National Interest, в версии «М3М» обновится 80% авионики. Так, самолет будет оснащен новой системой радиолокации, навигационной системой ГЛОНАСС, современной цифровой кабиной и средствами ведения радиоэлектронный борьбы. Помимо этого, у новой модели бомбардировщика значительно расширен радиус действия.

Важным является и то, что Ту-22М3М будет способен запускать ракеты Х-32, отмечается в материале. По информации источников издания, усовершенствованная модель боевого самолета будет включать технологию искусственного интеллекта для повышения точности наведения.

Ранее стало известно, когда Ту-22М3М поступит на вооружение воздушно-космических сил.