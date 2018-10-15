В Госдуме заявили о направленности санкций за применение химоружия против ЕС и США

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий после того, как Евросоюз (ЕС) принял новый режим санкции, которые будут накладываться за создание и использование химоружия. Об этом сообщает RT.

По мнению Чепы, в ЕС есть люди, которые хотят «пропиариться» благодаря теме химоружия.

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«Второе, это, естественно, давление определенных структур Соединенных Штатов Америки», — сказал Чепа.

Он добавил, что в США до сих пор не уничтожили собственное химоружие. Кроме того, вопросами химоружия занимается институт, расположенный недалеко от Солсбери.

«Объективно, ЕС теперь придется ввести санкции против США и против ряда своих же членов стран Евросоюза», — заключил Чепа.

Ранее главы МИД стран ЕС одобрили механизм санкций за применение химоружия.