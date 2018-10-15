National Interest констатировал провал США в Сирии

Обозреватель National Interest Дуг Бэндоу заявил, что сирийскому президенту больше нечего опасаться, а американская сторона должна прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

По словам Бэндоу, он в течение недели находился на сирийской территории и там не возникает сомнений, «кто за все отвечает». Он заметил, что жители Дамаска оптимистично настроены, а городские улицы украшены изображениями президента страны. Обозреватель сделал вывод о том, что сделанная Соединенными Штатами ставка на уход Асада была неправильной, а поддерживаемые США группировки не смогли бы привести к превращению Сирии в демократическое и либеральное государство.

Реклама

Бэндоу подчеркнул, что гражданская война на территории страны является большой трагедией. По его мнению, администрация американского лидера Дональда Трампа не имеет права вмешиваться в дела Сирии и разделять ее на части. Кроме того, Соединенные Штаты не могут принуждать российскую и иранскую стороны к уходу из Сирии, так как у этих государства гораздо более тесные связи с Асадом. Обозреватель констатировал, что сирийскому лидеру удалось вернуть себе контроль над большей частью страны, а намерения Трампа в Сирии являются «чистой фантастикой».

«Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению США. Асад выиграл, а Вашингтон проиграл», — заявил Бэндоу.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон готов ввести «жесткие» санкции в отношении САР в случае отказа правительства страны от работы над проектом по созданию новой конституции.