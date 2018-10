Пентагон сообщил о взломе своей базы данных

Пентоган рассказал, что взлом базы данных ведомства привел к утечке данных сотрудников министерства. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Associated Press.

По словам источника агентства, речь идет о взломе данных о поездках сотрудников ведомства — как военнослужащих, так и гражданского персонала. По предварительным оценкам, утечка коснулась около 30 тыс. человек, но эта цифра может возрасти. Похищенные данные включают в том числе информацию о кредитных картах сотрудников, подчеркивает агентство.

Отмечается, что утечка могла произойти несколько месяцев назад, однако обнаружили ее лишь недавно. Официальный представитель Пентагона утверждает, что взлом произошел со стороны коммерческого поставщика. В ведомстве указывают, что в настоящий момент оценивают масштабы инцидента, но уточняют, что секретная информация похищена не была.

